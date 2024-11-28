وتساءل بوتين أثناء حديثه للصحفيين بعد قمة في كازاخستان، عما إذا كان ترامب آمنا بعد محاولات اغتياله.

وقال إنه "شعر بالصدمة أيضا من الطريقة التي وجهت بها انتقادات لعائلة ترامب وأبنائه من قبل معارضين سياسيين، خلال حملة انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة".

ومن جهة أخرى، قال بوتين إن روسيا "مستعدة لإجراء حوار" مع الولايات المتحدة.