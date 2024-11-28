وذكر حكام هذه المناطق الثلاث على تطبيق تلغرام للتراسل أن الهجمات قطعت التيار الكهربي عن 523 ألف مستهلك في منطقة لفيف ونحو 215 ألف مستهلك في منطقة فولين وأكثر من 280 ألف مستهلك في منطقة ريفني.

وكان مسؤولون أوكرانيون قالوا في وقت سابق إن روسيا شنت، اليوم الخميس، "هجوما هائلا" باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة مستهدفة البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، مع تزايد المخاوف بشأن نوايا موسكو لتدمير قدرة توليد الطاقة في البلاد قبل حلول فصل الشتاء.

وقال وزير الطاقة الأوكراني، جيرمان غالوشينكو، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "تتواصل الهجمات على منشآت الطاقة في جميع أنحاء أوكرانيا".

وأفاد الوزير الأوكراني بانقطاع الكهرباء بشكل طارئ في جميع أنحاء البلاد.

وأفادت تقارير بوقوع انفجارات في كييف وخاركيف وريفني وخميلنيتسكي ولوتسك والعديد من المدن الأخرى في وسط وغرب أوكرانيا.

وقال مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أندري يرماك، في منشور عبر تطبيق تلغرام، إن روسيا قامت بتخزين صواريخ لضرب البنية التحتية الأوكرانية وشن حرب ضد المدنيين خلال موسم البرد.

ووقعت إحدى الهجمات في منطقة فولين شمالي البلاد، حيث قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية للمنطقة، إيفان رودنيتسكي، إن إمدادات الطاقة هناك محدودة.