وقال سلاح الجو الأوكراني، عبر تطبيق تلغرام، إنّه "تم إعلان حالة التأهب للغارات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا بسبب تهديد صاروخي".

وأشار سلاح الجو الأوكراني إلى أنّه رصد صواريخ بالستية روسية أُطلقت خصوصا باتجاه أوديسا وخيرسون وميكولايف.

وذكرت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء، أن القوات الأوكرانية شنت هجوما بواسطة صواريخ أتاكمز الأميركية على مواقع في مقاطعة كورسك.

وتطرقت إلى احتمال الرد الروسي بصواريخ باليستية على أهداف داخل أوكرانيا.

دوي انفجارات في عدة مدن أوكرانية

وفي وقت لاحق، ذكرت وسائل إعلام محلية أوكرانية أن دوي انفجارات سمع في مدن أوديسا وكروبيفنيتسكي وخاركيف الأوكرانية صباح اليوم الخميس وسط تقارير عن هجوم روسي بصواريخ كروز.

وكتب إيجور تيريخوف رئيس بلدية خاركيف على تطبيق تلغرام "يواصل العدو مهاجمة خاركيف بالصواريخ".

وحث أوليه كيبر حاكم منطقة أوديسا السكان على البقاء في الملاجئ في رسالة منفصلة.

استهداف منشآت الطاقة الأوكرانية

وفي وقت لاحق، أفادت تقارير من العاصمة الأوكرانية كييف بأن "العدو يشنّ هجوما ضخما" على منشآت الطاقة.

فقد أعلنت كييف، صباح اليوم الخميس، عن "هجوم معاد ضخم" يستهدف منشآت الطاقة الأوكرانية، وذلك بعدما أصدر الجيش الأوكراني إنذارا جويا إثر رصد صواريخ بالستية أطلقتها روسيا باتجاه مناطق أوكرانية مختلفة.

وأوردت وزارة الطاقة على فيسبوك "مرة جديدة، يتعرض قطاع الطاقة لهجوم معاد ضخم، تنفذ هجمات على منشآت للطاقة في أنحاء أوكرانيا" فيما أوضحت الشركة المشغلة للكهرباء عن "انقطاعات طارئة للتيار" ولا سيما عن كييف وأوديسا ودنيبرو.

روسيا تدمر 25 مسيرة أوكرانية

وفي موسكو، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت خلال الليلة الماضية 25 طائرة أوكرانية من دون طيار.

وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال ليلة أمس، تم إحباط محاولات نظام كييف، لتنفيذ هجمات إرهابية، باستخدام طائرات دون طيار ضد أهداف على أراضي روسيا، ودمرت منظومات الدفاع الجوي 25 طائرة أوكرانية دون طيار".

وتوزعت خسائر مسيرات أوكرانية بين 14 فوق أراضي مقاطعة كراسنودار، و6 فوق مقاطعة بريانسك، و3 فوق شبه جزيرة القرم، واثنتان فوق مقاطعة روستوف.