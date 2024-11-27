وأفادت إذاعة "راديو أوروبا الحرة" أن تحقيقا أجرته كشف أن هذه القاذفات لا تزال في الخدمة الفعلية مع الجيش الروسي.

ووفقا للتقرير، تم تسليم الطائرات عام 1999 في إطار صفقة لتسوية ديون أوكرانيا المتعلقة باستيراد الغاز الروسي.

وأشارت الإذاعة إلى أن جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكراني قدم أرقاما تسلسلية للطائرات التي لا تزال في الخدمة في روسيا، وتمت مقارنتها مع سجلات الطيران والسجلات الرسمية.

ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من صحة التقرير، حول استمرار استخدام هذه الطائرات من قبل روسيا.

الطائرة "تو 160"

تعرف طائرة "تو 160" باسم "البجعة البيضاء"، وهي أكبر وأثقل قاذفة قنابل استراتيجية في العالم.

وصممت الطائرة خلال الحقبة السوفيتية، وتتميز بسرعتها العالية التي تصل إلى 2 ماخ.

و"ماخ" وحدة قياس تستعمل مع الأجسام المتحركة بسرعة كبيرة، والواحد منه يقدر بنحو 1225 كيلو متر في الساعة.

والطائرة قادرة على حمل أسلحة نووية وتقليدية لمسافات بعيدة، تصل إلى 12 ألف كيلومتر.

كما أنها مصممة لتنفيذ ضربات استراتيجية في عمق أراضي العدو، وتعد من أهم مكونات الردع النووي الروسي.

وتعتبر هذه القاذفة رمزا للتفوق التكنولوجي الجوي في الاتحاد السوفيتي، ولا تزال جزءا أساسيا من القوات الجوية الروسية.