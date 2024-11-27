الصاروخ RS-28 Sarmat، المعروف بلقب "الشيطان 2"، مصمم لحمل رؤوس نووية متعددة وقادر على استهداف مناطق بعيدة تشمل الولايات المتحدة وأوروبا.

وشهد مشروع تطوير الصاروخ تأخيرات عديدة ومشكلات أثناء الاختبارات.

وفي وقت سابق من هذا العام، ذكر خبراء الأسلحة أن الصاروخ "سارمات" تعرض لما وصف بـ"فشل كارثي" خلال اختبار إطلاق، ما أدى إلى حدوث حفرة كبيرة في موقع الإطلاق بشمال روسيا.

ورغم هذه التحديات، تؤكد روسيا التزامها بنشر الصاروخ الذي يمثل جزءًا من استراتيجيتها لتعزيز قدراتها النووية بعيدة المدى.