تفصيلا، أفادت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأربعاء، بأن الجيش الروسي تمكن من السيطرة على بلدة نوفايا إيلينكا في دونيتسك.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "وحدات من قوات مجموعة المركز، نتيجة للعمليات الناجحة، حررت بلدة نوفايا إيلينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأضافت في بيانها أن القوات الروسية صدت 10 هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية أوكرانية، مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 415 جنديًا و7 مركبات".

وأوضح البيان أن "وحدات من قوات مجموعة الغرب الروسية قامت بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وتابعت في بيانها "تم صد 4 هجمات مضادة وفقدت القوات الأوكرانية أكثر من 450 عسكريا، وعددا من المدافع، ومركبة قتالية مدرعة، و3 ناقلات جند مدرعة أميركية الصنع، تم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية و4 مستودعات للذخيرة".

وكانت الوزارة أعلنت أمس الثلاثاء عن سيطرة قواتها على بلدة "كوبانكي" في مقاطعة خاركيف.

وفي محور كورسك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، أن الجيش الروسي تمكن من تفكيك القوات الأوكرانية مواصلا تقدمه في مقاطعة كورسك الروسية، وكبد تلم القوات خسائر فادحة.

إسقاط 22 مسيرة أوكرانية

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت خلال الليلة الماضية، 22 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي مقاطعات روسية عدة.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية".

وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 22 طائرة مسيرة أوكرانية، إذ تم تدمير10 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، و7 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، واثنتان فوق أراضي مقاطعة فورونيج، وواحدة فوق مقاطعة كورسك، وواحدة فوق مقاطعة بريانسك، وواحدة فوق مقاطعة سمولينسك".