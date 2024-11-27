وقال بارو على قناة "فرانس إنفو"، إن "فرنسا متمسكة بشدة بالقضاء الدولي وستطبق القانون الدولي الذي يستند إلى التزاماتها بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية".

لكن الوزير أشار في الوقت ذاته إلى أن النظام الأساسي للمحكمة "يتناول مسائل تتعلق بحصانة بعض القادة".

وأضاف: "في نهاية الأمر يعود للسلطة القضائية اتخاذ القرار".

والأسبوع الماضي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال لنتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، إضافة إلى زعيم حركة حماس محمد الضيف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حرب غزة.

ونددت إسرائيل بقرار المحكمة ووصفته بالسخيف، بينما أشادت به حماس واعتبرته خطوة على طريق العدالة.

وقوبل قرار الجنائية الدولية بتنديد شديد من الولايات المتحدة، التي لم تنضم هي وإسرائيل إلى عضوية المحكمة.