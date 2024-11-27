تفصيلا، أفادت وزارة الدفاع الروسية، أمس الثلاثاء، أن القوات الروسية "تمكنت من تحرير بلدة كوبانكي في مقاطعة خاركوف".

وجاء في بيان وزارة الدفاع أن "وحدات من قوات مجموعة الغرب الروسية، ونتيجة للعمليات القتالية الحاسمة، تمكنت من تحرير بلدة كوبانكي في مقاطعة خاركوف"، وفقا لما نقله موقع سبوتنيك الإخباري الروسي.

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 115 عسكريا، ودبابة، ومركبة، ومدفع هاوتزر عيار 122 ملم.

وفي محور كورسك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، أن الجيش الروسي تمكن من تفكيك القوات الأوكرانية مواصلا تقدمه في مقاطعة كورسك الروسية، وكبد تلم القوات خسائر فادحة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات قوات مجموعة الشمال الروسية، عملياتها الهجومية، مستهدفةً خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق فيكتوروفكا وكروغلنكوي وليبيدفكا وليونيدوفكا ونيكولايفو دارينو ونيكولسكي ونوفايا سوروتشينا ونوفويفانوفكا وبليخوفو وسفيردليكوفو".

وتابع البيان: "نفذت القوات الجوية العملياتية التكتيكية والصواريخ الروسية وطيران الجيش ونيران المدفعية هجمات على مناطق عدة في مقاطعة سومي".

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية خلال النهار، نحو 250 عسكريًا، و4 دبابات، و4 مركبات قتال مشاة، و3 مركبات قتالية مدرعة، و8 مركبات، كما استسلم جنديان من القوات الأوكرانية".