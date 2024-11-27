وقال ماكرون في رسالة مصورة على حسابه في منصة إكس للتواصل الاجتماعي إنّ "هذه مسؤولية السلطات اللبنانية وكل أولئك الذين يمارسون مسؤوليات سياسية بارزة. إنّ استعادة سيادة لبنان تتطلّب انتخاب رئيس للجمهورية دون تأخير".

ووافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على اتفاق لوقف اطلاق النار توسطت بشأنه الولايات المتحدة لإنهاء القتال مع حزب الله اللبناني، حسبما أفاد حسبما أفاد موقع " واي نت " الإلكتروني الإخباري التابع لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية مساء الثلاثاء.

وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد دعا الحكومة إلى دعم الاتفاق لإنهاء القتال المستمر منذ أكثر من عام.

وذكرت التقارير أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ صباح الأربعاء، وبعد ذلك سيتوقف القتال لمدة 60 يوما.

ويستند الاتفاق إلى قرار الأمم المتحدة رقم 1701 الذي وضع نهاية لحرب لبنان الأخيرة في عام 2006، لكنه لم ينفذ بالكامل.