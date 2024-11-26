وقال البيان: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 39 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 24 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، و5 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و3 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و3 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، وواحدة فوق أراضي مقاطعة أوريول، وواحدة فوق أراضي مقاطعة فورونيغ واثنتين فوق أراضي جمهورية القرم".

مسيرات روسية

من جانبه، أعلن سلاح الجو الأوكراني أن روسيا شنت عددا قياسيا من الهجمات بواسطة مسيّرات خلال الليل ما أدى إلى تضرر أبنية "ومنشآت حيوية".

وأوضح سلاح الجو "خلال الهجوم الليلي شن العدو عددا من الهجمات بواسطة طائرات من دون طيار من طراز شاهد (إيرانية الصنع) ومسيّرات أخرى غير معروفة الطراز".

وأفاد الجيش الأوكراني بأنه أسقط 76 طائرة مسيرة من إجمالي قياسي بلغ 188 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا الليلة الماضية.

وقالت القوات الجوية إنها فقدت أثر 96 من الطائرات المسيرة التي أطلقتها روسيا، وذلك بسبب التشويش الإلكتروني على الأرجح، مضيفة أن 5 طائرات مسيرة توجهت نحو بيلاروسيا.