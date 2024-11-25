وأضاف تاياني بعد استضافة أول جلسة عمل لاجتماع يستمر يومين لوزراء خارجية دول مجموعة السبع "نحن بحاجة إلى أن نتحد بشأن هذا الأمر".

ورفضت الولايات المتحدة، وهي إحدى دول المجموعة، قرار المحكمة الذي وصفه الرئيس الأميركي جو بايدن بأنه "شائن".

وقال تاياني، وهو عضو في حكومة ائتلافية منقسمة على ما يبدو بشأن قرار المحكمة الجنائية الدولية، إنه يريد من مجموعة السبع أن تتحد.

وأضاف: "لقد تحدثنا عن ذلك، دعونا نرى ما إذا كان بإمكاننا أن نشارك في البيان الختامي المخصص لهذا الأمر، ونحن نعمل على التوصل لاتفاق".

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت وأحد القادة العسكريين في حماس، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في صراع غزة.

ونددت إسرائيل بالقرار ووصفته بأنه "مخز وعبثي".