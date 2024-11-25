جاء ذلك بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، إلى جانب محمد دياب إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف القيادي بحركة حماس.

وقال خامنئي في إشارة إلى قادة إسرائيل: "لقد أصدروا مذكرة اعتقال، وهذا ليس كافيا. يجب إصدار حكم إعدام لهؤلاء القادة المجرمين".

وذكر قضاة الجنائية الدولية في قرارهم أن هناك أسبابا كافية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت مسؤولان جنائيا عن أفعال تشمل القتل والاضطهاد واستخدام التجويع سلاح حرب في إطار "هجوم واسع النطاق وممنهج ضد السكان المدنيين في غزة".

وأثار القرار غضب إسرائيل، التي وصفته بأنه مخز وعبثي. وعبر سكان غزة عن أملهم في أن يسهم القرار في إنهاء العنف وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.

وترفض إسرائيل الاعتراف باختصاص المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا، وتنفي ارتكاب جرائم حرب في غزة.

وتتضمن مذكرة الاعتقال الصادرة بحق القيادي بحماس محمد الضيف اتهامات بالقتل الجماعي خلال هجمات 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل والتي أشعلت فتيل الحرب على القطاع الفلسطيني.