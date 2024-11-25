وقال زيلينسكي إن أوكرانيا تعمل مع حلفائها لتحديد الرد على استخدام روسيا صاروخا باليستيا جديدا متوسط المدى الأسبوع الماضي.

وأفاد الرئيس الأوكراني في خطابه المسائي المصور بأن فحص الحطام جار "لتحديد جميع التفاصيل والمواصفات المتعلقة بالصاروخ. وللتوصل معا إلى رد على هذه الخطوة التصعيدية".

وأضاف "العالم لديه أنظمة دفاع جوي قادرة على صد هذا النوع من التهديدات أيضا، وهذا ما يتعين علينا جميعا أن نركز عليه".

وفي سياق متصل، قال رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية كييف ورئيس إدارتها العسكرية، إن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم روسي جديد بطائرات مسيرة في وقت متأخر من مساء الأحد.

وكان الجيش الأوكراني قد قال إن الدفاعات الجوية أسقطت في وقت سابق 50 من 73 طائرة مسيرة روسية أُطلقت على أهداف مختلفة ليل السبت.

واعتبر الروسي فلاديمير بوتين أن إطلاق صاروخ "أوريشنيك" استهدف مدينة دنيبرو بوسط أوكرانيا ردا على استخدام كييف صواريخ غربية خلال الأسبوع الماضي لضرب أهداف في روسيا.

وفي كلمة بثها التلفزيون الروسي أعلن بوتين أن هذا الصاروخ المتوسط المدى الأسرع من الصوت يصل مداه إلى 5500 كيلومتر.

والجمعة أكد بوتين خلال اجتماع مع مسؤولين عسكريين، أن لدى موسكو مخزونا "جاهزا للاستخدام" من هذه الصواريخ.

كما أمر بإنتاج كمية كبيرة من "أوريشنيك" ومواصلة اختباره في الأوضاع القتالية، بعد أن أعلن الخميس أن بلاده "مستعدة لجميع" السيناريوهات في نزاعها ضد أوكرانيا والغرب".