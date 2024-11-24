وقال المجلس: "هذا ليس بسبب زيادة التهديدات، بل دعوة لمراجعة وتسليط الضوء على التوصيات".

وفي وقت سابق من شهر نوفمبر الجاري، حذر جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) من "هجوم إرهابي" محتمل على حفل في جزيرة كو فا نجان التايلاندية، المفضلة لدى السياح الإسرائيليين.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الحفل يعرف باسم "فول مون"، ويجرى شهريا مع اكتمال القمر.

وقال مجلس الأمن القومي، الأحد: "بعد أسبوعين من التهديد المعلن، وبما أن خطر الهجوم الإرهابي لا يزال قائما، فقد رفع المجلس مستوى التهديد في تايلاند، وحث على توخي الحذر الإضافي".

وأصدر المجلس التوصيات التالية:

على الإسرائيليين تجنب الأحداث المزدحمة، خاصة تلك التي يتم الإعلان عنها مسبقا.

على الإسرائيليين تنبيه السلطات المحلية إلى أي نشاط مشبوه أو أعمال عدوانية تجاههم.

على الإسرائيليين تجنب عرض علامات تحدد هويتهم كإسرائيليين أو يهود.

على الإسرائيليين تجنب نشر خطط سفرهم على منصات التواصل الاجتماعي.

على الإسرائيليين تجنب المنشورات التي تناقش الحرب أو خدمتهم العسكرية على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال مجلس الأمن القومي إن توصياته تنطبق على تايلاند بشكل عام، وليس على أي موقع محدد.