وقال توماس باكينغا حاكم إقليم ساوث كيفو عبر الهاتف، السبت، إن أحد سكان قرية كابولو في الإقليم فقد زوجته و7 أطفال في الانهيار الأرضي.

وذكر أن طفلا آخر قتل في مكان آخر، مضيفا أن عدد القتلى قد يرتفع مع استمرار البحث عن أشخاص آخرين مفقودين.

وقالت إحدى منظمات المجتمع المدني المحلية إن الفيضانات جرفت 9 منازل، وإن 31 منزلا آخر تعرضت لأضرار، وذكرت أن عدد القتلى بلغ 10 أشخاص.

ويقول خبراء المناخ إن سوء التخطيط الحضري والبنية الأساسية الضعيفة في أنحاء الكونجو تجعل البلدات أكثر تأثرا بهطول الأمطار الغزيرة، التي ازدادت كثافتها ووتيرتها في إفريقيا بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وأدت الأمطار الغزيرة التي هطلت جنوب غربي الكونغو إلى انهيار جزء من أحد الأودية وسقوطه في نهر في أبريل الماضي، مما أسفرعن مقتل 12 شخصا على الأقل.

كما لقي عشرات آخرون حتفهم في ظروف مماثلة في ديسمبر الماضي.