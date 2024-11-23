وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنه تم تدمير مقاتلة "ميغ - 29"، إضافة إلى دبابتين أوكرانيتين من طراز "ليوبارد" ألمانيتي الصنع.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية أن "الطيران الحربي والطائرات الهجومية المسيرة، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، استهدفت البنى التحتية للمطارات العسكرية، فضلاً عن تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 149 منطقة، كما تم تدمير طائرة ميغ - 29، تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، قبل إقلاعها".

وأضافت وزارة الدفاع أن أنظمة الدفاع الجوي "أسقطت 3 قنابل موجهة من طراز هامر فرنسية الصنع، و8 صواريخ هيمارس أميركية الصنع، و59 طائرة مسيرة.

وأضاف البيان: "بلغت خسائر التشكيلات العسكرية الأوكرانية ما يصل إلى 155 عسكريًا و3 دبابات، بما في ذلك دبابة ليوبارد، في منطقة مسؤولية مجموعة قوات الشرق".

وأوضح البيان "قامت وحدات مجموعة قوات الشرق، بتحسين مواقعها، واستهدفت تشكيلات القوات الأوكرانية، في مناطق فولنوي بول، رازليف وأوكتيبر ونوفي كومار في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو 155 عسكريًا و3 دبابات، اثنتان منها من طراز ليوبارد، ألمانيتي الصنع، و6 سيارات، وراجمة غراد، ومدفع هاوتزر إم - 198، أميركي الصنع، ومحطة حرب إلكترونية من طراز إنكلاف".

كما أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن خسائر القوات الأوكرانية، بلغت ما يصل إلى 490 عسكريًا، وناقلة جند مدرعة من طراز إم 113، في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الجنوب".