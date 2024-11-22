وأشار جهاز المخابرات الأوكرانية في بيان إلى أن "مدة تحليق هذا الصاروخ الروسي من لحظة إطلاقه في منطقة أستراخان حتى سقوطه في مدينة دنيبرو كانت 15 دقيقة"، مضيفا أن الصاروخ كان "على الأرجح من منظومة صواريخ ’كيدر‘".

ووفقا للبيان "كان الصاروخ مزودا بستة رؤوس حربية، كل منها مزود بست ذخائر فرعية. وكانت السرعة في الجزء الأخير من المسار" تزيد على 13 ألف كيلومتر في الساعة.

وكانت روسيا أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات، على الأراضي الأوكرانية، للمرة الأولى منذ اندلاع هذه الحرب.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الخطوة جاءت ردا على استخدام كييف هذا الأسبوع لصواريخ أميركية وبريطانية في ضرب عمق روسيا.

وكشف الرئيس الروسي في خطابه أنه يمكن استخدامه في مهاجمة أي دولة حليفة لأوكرانيا يتم استخدام صواريخها لمهاجمة روسيا.

صاروخ أوريشنيك

أوريشنيك، كلمة روسية تعني شجرة البندق.

يحلّق بسرعة 10 ماخ، أو ما بين 2 إلى 3 كلم في الثانية.

متعدد الرؤوس الحربية.

يصنّف على أنه "فرط صوتي".

لا يحمل حاليا رؤوسا نووية.

صاروخ باليستي متوسط المدى.

لا تستطيع أنظمة الدفاع الحديثة اعتراضه.

يبلغ مداها 3600 ميل.

يمكنه أن يضرب أي موقع في أوروبا.

أطلق من أستراخان الروسية على بحر قزوين على بعد 1000 كيلومتر من من دينيبرو، دون أن تتمكن الدفاعات من التصدي له.

بوتين قال في خطابه إن الصاروخ يمكن استخدامه في مهاجمة أي دولة حليفة لأوكرانيا يتم استخدام صواريخها لمهاجمة روسيا.

نسخة محدثة من صاروخ "آر إس 26"

والصاروخ أوريشنيك يعد نسخة محدثة من صاروخ آر إس- 26، الذي تتجاوز سرعته 5 أضعاف سرعة الصوت، مما يجعل من الصعب على أنظمة صواريخ باتريوت التي منحتها الولايات المتحدة لأوكرانيا أن تسقطه.

ولفت محللون إلى أنه تم إجراء اختبارات الإطلاق غير النووية، مما يعني أن هناك نسخة نووية من صواريخ "أوريشنيك" أيضا.