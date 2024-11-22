وأوضح وزير الدفاع الروسي بيلوسوف، في مقطع فيديو نشرته الوزارة اليوم الجمعة، أن القوات الروسية سرعت تقدمها في أوكرانيا.

وظهر بيلوسوف في المقطع وهو يزور موقع قيادة روسيا في أوكرانيا ويسلم ميداليات الشجاعة على الجنود الروس في الجبهة.

وكانت القوات الروسية حققت نجاحات كبيرة في الأسابيع الماضية، حيث سيطرت على عدة بلدات وقرى في شرق أوكرانيا، حصوصا في مقاطعة دونيتسك.

وتسيطر القوات الروسية على معظم مقاطعة لوغانسك، حيث تتجاوز سيطرتها على المقاطعة 97% من مساحتها، بينما تتجاوز سيطرتها في دونيتسك على 77% تقريبا.

كما تتقدم القوات الروسية في مناطق عدة في شمال شرقي خاركيف وباتت تقترب من فرض سيطرتها على مدينة كوبيانسك.

بالإضافة إلى ذلك تواصل القوات الروسية تحرير الأراضي التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك.