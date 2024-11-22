وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، اليوم الجمعة: "خلال الليلة الماضية، حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة، على أهداف في أراضي روسيا، حيث دمرت أنظمة الدفاع الجوي واعترضت 23 طائرة أوكرانية مسيرة"، بحسب ما ذكر موقع سبوتنيك الإخباري الروسي.

وتابع البيان أن الدفاعات الجوية "دمرت 12 مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و9 فوق أراضي مقاطعة كالوغا، و2 فوق أراضي مقاطعة كورسك".

وكانت الوزارة أعلنت، أمس الخميس، أن الجيش الروسي يواصل تقدمه في مقاطعة كورسك الروسية، ويكبد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات قوات مجموعة الشمال الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق فيكتوروفكا، دارينو، ليبيديفكا، ليونيدوفكا، مالايا لوكنيا، نيكولسكي، نوفويفانوفكا، وسفيردليكوفو".

وتابع البيان: "نفذت القوات الجوية العملياتية التكتيكية والصواريخ الروسية هجمات على مناطق في مقاطعة سومي، واستهدفت القوات الأوكرانية، في مناطق عدة من المقاطعة".