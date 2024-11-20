وأوضحت الصحيفة: "على الرغم من أن البنتاغون لم يقدم أي أرقام، فمن المعتقد أن أوكرانيا تمتلك حاليا حوالي 50 صاروخا فقط".

وأشارت إلى أنه "على الرغم من وجود عدد كاف من منصات الإطلاق، إلا أن هذه الصواريخ لا تزال تعاني من نقص في المعروض بسبب محدودية الإمدادات".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، أن أطقم منظومات "إس-400" و"بانتسير" للدفاع الجوي أسقطت الليلة الماضية 5 صواريخ باليستية من طراز "أتاكمز" أميركية الصنع، فيما ألحقت أضرارا بالسادس الذي سقط حطامه على منطقة فنية لمنشأة عسكرية في مقاطعة بريانسك.

وصادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، على التعديلات على العقيدة النووية الروسية، التي توسع قائمة الظروف التي قد تؤدي إلى استخدام روسيا للأسلحة النووية.

وتؤكد العقيدة النووية الروسية المحدثة أن سياسة الدولة في مجال الردع النووي تحمل طابعا دفاعيا، وأن روسيا تبذل كافة الجهود اللازمة للحد من التهديد النووي، وتنظر إلى الأسلحة النووية كوسيلة للردع ويعتبر استخدامها إجراء اضطراريا أخيرا.

ويأتي توقيع بوتين على المرسوم بعد يومين على نبأ سماح الرئيس الأميركي جو بايدن لقوات كييف بشن ضربات باستخدام صواريخ أتاكمز بعيدة المدى على عمق الأراضي الروسية.

وأكد الكرملين أن تحديث العقيدة النووية الروسية كان أمرا ضروريا لجعلها تتماشى مع الوضع السياسي الراهن.