وقال لافروف إن أوكرانيا "لم تكن لتطلق صواريخ بعيدة المدى على روسيا بدون مساعدة الأميركيين".

وحض لافروف الغرب على الاطلاع على العقيدة النووية الروسية المحدثة لاستخدام السلاح النووي "كاملة".

وتوعد وزير الخارجية الروسي برد "مناسب" بعد إطلاق أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى على روسيا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا أطلقت صواريخ بعيدة المدى أميركية على منشأة عسكرية في منطقة بريانسك الحدودية، في هجوم يعد الأول من نوعه منذ أجازت واشنطن مثل هذه الضربات.

وأوضحت الوزارة، في بيان نقلته وكالات الإعلام الرسمية "عند الساعة 00:25 بتوقيت غرينتش، ضرب العدو موقعا في منطقة بريانسك بستة صواريخ باليستية. وبحسب بيانات مؤكدة فانه تم استخدام صواريخ أتاكمز التكتيكية الأميركية الصنع".

وأضافت أنه تم إسقاط 5 من هذه الصواريخ بواسطة طواقم "إس-400" و"بانتسير" للدفاع الجوي، بينما تضرر صاروخ واحد، مشيرة إلى أن شظايا هذه الصواريخ سقطت على الأراضي التقنية لمنشأة عسكرية في مقاطعة بريانسك، ما تسبب في نشوب حريق، وتم إخماده على الفور.