وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان نقلته وكالات الإعلام الرسمية "عند الساعة 00:25 بتوقيت غرينتش، ضرب العدو موقعا في منطقة بريانسك بستة صواريخ باليستية. وبحسب بيانات مؤكدة فانه تم استخدام صواريخ أتاكمز التكتيكية الأميركية الصنع".

وأضافت أنه تم إسقاط 5 من هذه الصواريخ بواسطة طواقم "إس-400" و"بانتسير" للدفاع الجوي، بينما تضرر صاروخ واحد، مشيرة إلى أن شظايا هذه الصواريخ سقطت على الأراضي التقنية لمنشأة عسكرية في مقاطعة بريانسك، ما تسبب في نشوب حريق، وتم إخماده على الفور.

وأكدت الدفاع الروسية أن هجوم القوات الأوكرانية على مقاطعة بريانسك بصواريخ "أتاكمز" لم يسفر عن إصابات أو أضرار مادية.

وفي وقت سابق، زعمت وسائل إعلام أوكرانية أن قوات نظام كييف استخدمت صواريخ "أتاكمز" لأول مرة لضرب عمق روسيا.

وكانت وكالة بلومبرغ، أفادت في وقت سابق، بأن أوكرانيا نفذت بالفعل أول هجوم بصواريخ "أتاكمز" داخل الأراضي الروسية، وذلك بعد الضوء الأخضر الأميركي لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى.