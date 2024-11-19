وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي عن المعارك "بفضل عمليات هجومية حررت" القوات الروسية "بلدة نوفوسيليديفكا" في منطقة دونيتسك ضمن إقليم دونباس.

وقالت وزارة الدفاع: "وحدات من مجموعة قوات المركز، نتيجة للأعمال الهجومية النشطة، حررت بلدة نوفوسيلديفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأوضح البيان أن "وحدات من قوات مجموعة الغرب الروسية قامت بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق عدة في مقاطعة خاركوف، وتم صد 3 هجمات مضادة وفقدت القوات الأوكرانية أكثر من 510 عسكريا، وعددا من المدافع، وتدمير ومحطة حرب إلكترونية إنكلاف-إن".

وأضافت الوزارة: "سيطرت وحدات من مجموعة الشرق على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق عدة في دونيتسك، وتم صد هجوم مضاد وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 140عسكريًا، وتم وتدمير مستودع ذخيرة، وعدد من المدافع".

وتابع بيان الوزارة: "تمكنت وحدات من مجموعة الجنوب بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق عدة في دونيتسك، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية ما يصل إلى 550 عسكريًا ودبابة و8 مركبات وعددا من المدافع الميدانية، ومحطة للحرب الإلكترونية".