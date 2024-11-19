تفصيلا، أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن أنظمة الدفاع الجوي دمرت خلال الليلة الماضية، 12 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي مقاطعتي روستوف وبيلغورود الروسيتين.

وقالت الدفاع الروسية: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية".

وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 12 طائرة مسيرة أوكرانية. تم تدمير11 مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، وواحدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".

موطئ قدم عند مشارف كوبيانسك

وفي مقاطعة خاركيف، يبدو أن القوات الروسية على وشك البدء بمعركة كبيرة، هي معركة كوبيانسك.

فقد أكد الخبير العسكري الروسي، أندريه ماروتشكو، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية تحصنت في ضواحي مدينة كوبيانسك في مقاطعة خاركيف ووسعت منطقة سيطرتها في هذه المنطقة.

وقال ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك"، نقلا عن مصادره: "على الرغم من الهجمات المضادة القوية والغارات النارية التي شنها المسلحون الأوكرانيون، لم تنجح التشكيلات المسلحة الأوكرانية في طرد وحداتنا التي تحصنت في كوبيانسك. وعلاوة على ذلك، تمكنت القوات المسلحة الروسية من زيادة قوتها الضاربة وتوسيع نطاق سيطرتها في شمال المنطقة".

وأشار إلى أنه في الوقت الحالي كانت هناك معارك في المنطقة مع الضغط المنهجي على الجنود الأوكرانيين من الخطوط الدفاعية.

وفي وقت سابق، أفاد ماروتشكو بأن القوات الروسية تتقدم وحصلت على موطئ قدم على بعد 4 كيلومترات من أطراف مدينة كوبيانسك في مقاطعة خاركيف.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في اليوم السابق أن مجموعة "الغرب" الروسية استهدفت القوة البشرية والعتاد العسكري لستة ألوية من القوات الأوكرانية في عدد من المناطق، بما في ذلك كوبيانسك.