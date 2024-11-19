ونقلت الوكالة عن بيسكوف قوله "روسيا، كما قال رئيسنا (فلاديمير بوتين)، منفتحة على التطبيع. لكننا لا نستطيع أن نرقص التانغو بمفردنا. ولن نفعل ذلك"، وفقا لرويترز.

وجاءت تصريحات بيسكوف هذه بعد يوم على أنباء عن سماح الرئيس الأميركي جو بايدن لكييف باستخدام الصواريخ بعيدة المدى داخل الأراضي الروسية.

وعلق الكرملين، أمس الاثنين، على القرار الأميركي، وقال إن قرار واشنطن السماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة أميركية الصنع لضرب العمق الروسي سيؤدي إلى زيادة التوتر وتعميق انخراط الولايات المتحدة في الصراع.

وأعلن بيسكوف أن سماح بايدن لكييف باستخدام صواريخ أميركية بعيدة المدى لضرب الأراضي الروسية من شأنه أن "يصب الزيت على النار" في النزاع في أوكرانيا.

وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها الكرملين عن استعداده لتطبيع العلاقات مع واشنطن، إذا قال في مارس الماضي إنه لا يشك في أن الرئيس فلاديمير بوتين سيظهر قوة الإرادة السياسية لتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة، إذا اتخذت واشنطن موقفًا بناءً.

وذكر بيسكوف أن بوتين "كان دائمًا لصالح بناء علاقات جيدة قائمة على الاحترام المتبادل والاستعداد لمراعاة مخاوف بعضنا البعض".

وشدد قائلا "لعقود عديدة، كان الرئيس بوتين يأخذ في الاعتبار مخاوف زملائنا، حتى الأميركيين، وكان يطلب منهم مراعاة مخاوفنا. لمدة 20 عامًا، تم تجاهل هذه المخاوف وواجه الرئيس بوتين مع بلدنا الأمر الواقع. عندما يتم استبدال مثل هذا الموقف بنهج بناء، ليس لدي شك في أن رئيسنا سيظهر الإرادة السياسية المقابلة".