وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان في إحاطة صحفية، ردا على سؤال عن القرار الأميركي "الأمر الأكثر إلحاحا هو التشجيع على تهدئة الوضع في أقرب وقت ممكن"، داعيا إلى "وقف إطلاق نار سريعا وحل سياسي"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

ومنذ بدء الحرب في أوكرانيا مطلع 2022، تؤكد بكين رسميا وقوفها على الحياد في الحرب.

الا أن علاقتها بروسيا شهدت تقاربا منذ ذلك الحين، وهي تقدم لها مساندة دبلوماسية واقتصادية.

إلى ذلك، وجهت دول غربية حليفة لكييف انتقادات إلى بكين على خلفية عدم إدانتها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا صراحة.

وأكد لين، اليوم الاثنين "شجعت الصين ودعمت دائما كل الجهود المؤدية إلى حل سلمي للأزمة".

وأضاف أن بكين "مستعدة لمواصلة لعب دور بناء في الحل السياسي للأزمة الأوكرانية بطريقتها الخاصة"، وفقا لفرانس برس.

ونفى لين التقارير التي تفيد بحصول مسؤولين من الاتحاد الأوروبي على دليل على أن الطائرات المسيرة الروسية المستخدمة في الحرب يتم تصنيعها في الصين.

وأكد أن بكين "لم تقدم أبدا أسلحة فتاكة لأطراف الصراع، ومنذ البداية فرضت رقابة صارمة على الطائرات المسيرة العسكرية وذات الاستخدام المزدوج وفقًا للقوانين واللوائح".

وتابع "نأمل ألا تقوم البلدان والأشخاص المعنيون بتكهنات جامحة أو تشويه سمعة الصين دون أساس واقعي".