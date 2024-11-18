وقال محرر الشؤون الإسرائيلية في "سكاي نيوز عربية" نضال كناعنة، إن ترامب، الذي انسحب سابقا من الاتفاق النووي، قد يسعى لفرض ضغوط قصوى على طهران، بهدف إبرام صفقة شاملة تضمن وقف برنامجها النووي والحد من نفوذها الإقليمي.

وأبرز أن إسرائيل تفضل عدم التوصل لأي اتفاق جديد، بل ترغب في استمرار العقوبات لإضعاف النظام الإيراني من الداخل، على غرار انهيار الاتحاد السوفياتي.

كما اعتبر أن الهجوم الإسرائيلي الأخير، الذي استهدف منشأة سرية في مجمع بارشين العسكري، والتي كانت تعمل على أبحاث مرتبطة بالأسلحة النووية، يعكس المخاوف الإسرائيلية المتزايدة من أن إيران باتت قريبة من امتلاك قدرات نووية متقدمة، وهو ما قد يغير ميزان القوى في المنطقة.

وأكد كناعنة أن إسرائيل ترى في البرنامج النووي الإيراني درعا يحمي النظام، وتسعى جاهدة لإضعافه من خلال استهداف المنشآت والمراكز الحيوية.

من جهته، قال الكاتب والباحث السياسي صالح القزويني من طهران لـ"سكاي نيوز عربية":