وقال ماسك في منشور له على منصة "إكس" (التي يملكها): "سيكون من المثير للاهتمام أن نسمع المزيد من الأشخاص يشاركون برأيهم ليأخذ دونالد ترامب ملاحظاتهم بعين الاعتبار".

ثم استخدم ماسك بقية منشوره ليكون أول مشارك في الاستطلاع العام الذي اقترحه، حيث دعم هوارد لوتنيك، الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات المالية "كانتور فيتزغيرالد" ورئيس فريق انتقال ترامب قبل يوم التنصيب في 20 يناير 2025، على سكوت بيسنت، مدير صندوق التحوط.

وأضاف ماسك في منشوره: "بيسنت هو خيار عادي، بينما هوارد لوتنيك سيحدث تغييرا حقيقيا".

واختتم منشوره بالقول إن "الخيارات العادية تقود أميركا إلى الإفلاس، لذا نحن بحاجة إلى التغيير".

وقبل أيام، أعلن ترامب أن ماسك سيتولى قيادة وزارة الكفاءة الحكومية، مع المرشح الرئاسي الجمهوري السابق فيفيك راماسوامي.

ووفق ترامب، فإن لجنة الكفاءة الحكومية التي سيرأسها ماسك ستصدر تقارير ضمن مهمتها الهادفة إلى ترشيد عمل الحكومة الأميركية.

وستقوم اللجنة بحسب ترامب بتقديم "المشورة والتوجيه من خارج الحكومة" بشأن تقليص حجم الإدارة وتبسيط القواعد التنظيمية وخفض الإنفاق وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية.