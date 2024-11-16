وأشارت إلى أنه تم إطلاق سراح الرهائن بعد ثلاث ساعات من الاحتجاز، مبرزة أنهم لم يصابوا بأذى.

كما أوضحت أنه تم القبض على المشتبه فيه واحتجازه لدى الشرطة.

وذكرت قناة "بي إف إم تي في" الفرنسية أن المشتبه فيه يعاني من إدمان المخدرات، مضيفة أنه كان يرغب في الانتحار.

وكان رجل مسلح بسكين احتجز، السبت، عددا من الموظفين رهائن في مطعم والده بالقرب من باريس والذي حاصرته قوة كبيرة من الشرطة.

ويقع مطعم البيتزا في بلدة إيسي ليه مولينو في الضواحي الجنوبية الغربية للعاصمة الفرنسية، غير بعيد من الطريق الدائري.

وقال مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس إن الرجل كان يحتجز "ثلاثة أو أربعة موظفين".

وأوضح أن الرجل حبس نفسه قبل الأولى ظهرا في المطعم الذي ضربت الشرطة طوقا حوله.

وكتبت إدارة الشرطة على موقع "إكس" إن "التدخل جار. لندع الأمن وخدمات الطوارئ تقوم بعملها".