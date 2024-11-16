جاء ذلك بعدما كشف مسؤولون محليون في ولاية كاليفورنيا، أن هيغسيث خضع في عام 2017، للتحقيق في اتهام بالاعتداء الجنسي في الولاية.

من جهة أخرى أكد محامي هيغسيث أن الشرطة لم تعثر على أي دليل على ارتكابه لأي مخالفة.

من هو بيت هيغسيث؟