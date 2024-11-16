أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الجمعة، أن المتحدثة باسم حملته الانتخابية كارولين ليفيت ستتولى منصب السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض.
من هي كارولين ليفيت؟
- تبلغ من العمر 27 عاما، لتكون بذلك أصغر متحدثة للبيت الأبيض في تاريخ الولايات المتحدة.
- درست الاتصالات والعلوم السياسية في كلية سانت أنسيلم بولاية نيو هامبشير.
- خلال دراستها المدرسية، تدربت في فوكس نيوز وفي المكتب الصحفي في البيت الأبيض.
- عملت بعد تخرجها في البيت الأبيض خلال فترة ولاية ترامب الأولى ككاتبة رئاسية ثم كمساعدة سكرتيرة صحفية.
- رشحها ترامب لتشغل منصب سفيرة الأمم المتحدة، وترشحت للكونغرس لكنها خسرت أمام منافسها الديمقراطي كريس باباس.
- تتبنى مواقف ترامب السياسية خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد، وخفض الضرائب، ووقف الهجرة غير الشرعية.
- عينها ترامب متحدثة باسم حملته الانتخابية خلال الانتخابات الأخيرة.