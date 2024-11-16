وفيما يلي 5 جوانب رئيسية يمكن استخلاصها من تشكيل إدارة ترامب حتى الآن:

أولوية الولاء

ترامب يولي أهمية كبيرة للولاء، حيث اختار بشكل أساسي أفرادًا دعموه خلال فترة ولايته الأولى أو من كانوا في صفه أثناء محاكمات العزل.

من بين هؤلاء، النائبة إليز ستيفانيك لمنصب السفيرة لدى الأمم المتحدة، ولي زيلدين لمنصب مدير وكالة حماية البيئة، ودوغ كولينز لوزارة شؤون المحاربين القدامى.

تقويض الوكالات المعنية

اختيار بعض المرشحين لمنصب وزاري أثار القلق بشأن تقويض الوكالات التي سيقودونها.

على سبيل المثال، تم اختيار تولسي غابارد لمنصب مدير الاستخبارات الوطنية رغم مواقفها المثيرة للجدل بشأن الحرب في أوكرانيا.

وتيرة أسرع ورؤية أوضح

على عكس ولايته الأولى، حيث كان بطيئًا في تشكيل إدارته، تحرك ترامب بسرعة لترشيح كبار المسؤولين وأعضاء الإدارة الجديدة، مما يعكس تخطيطًا أكثر دقة هذه المرة.

اختبارات تأكيد مجلس الشيوخ

من المتوقع أن يواجه مرشحو ترامب، مثل مات غيتز وتولسي غابارد، اختبارًا صعبًا في مجلس الشيوخ، مما يثير تساؤلات بشأن مدى دعم الجمهوريين لهذه التعيينات المثيرة للجدل.

المناصب الوزارية البارزة لا تزال شاغرة

على الرغم من العديد من التعيينات، لا تزال بعض المناصب الوزارية الأساسية مثل وزير الخزانة ووزير التجارة والممثل التجاري للولايات المتحدة غير مؤكدة.

من المتوقع أن يتم الإعلان عن أسماء المرشحين لهذه المناصب في الأيام المقبلة.