ووفقا لتقرير من الشرطة الاتحادية الأرجنتينية، ضبطت الشرطة أكثر من 60 سلاحا ناريا في منزل الرجل بما يشمل 43 بندقية مزينة بعلامات النسر النازي و15 مسدسا و5 حراب ومدفع رشاش.

وأضاف التقرير أن السلطات ضبطت أيضا أعلاما نازية وزيا عسكريا وقبعات وخوذات بالإضافة إلى تماثيل نصفية لهتلر.

يقع المنزل الذي عُثر فيه على الأسلحة في مدينة كويلميس، بالقرب من الحافة الجنوبية للمنطقة الحضرية المترامية الأطراف في بوينس آيرس، العاصمة.

وكانت الشرطة تتعقب الرجل بعد سفره إلى الخارج وتورطه في تحقيق بدأته الشرطة الاتحادية في البوسنة والهرسك.

وبعد الحرب العالمية الثانية، هاجر العديد من المسؤولين النازيين بمن في ذلك مشرف معسكر الموت سيئ السمعة أدولف آيخمان إلى الأرجنتين لتجنب المحاكمات بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وفي العام الماضي، داهمت قوات الأمن مكتبة أرجنتينية كانت تبيع كتبا عن النازية عبر الإنترنت وأغلقتها.