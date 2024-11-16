وقال ترامب في بيان إن ليفيت (27 عاما) "ذكية وقوية وأثبتت أنها قادرة على التواصل بشكل فعال للغاية".

وأضاف: "لدي ثقة تامة في أنها ستتميز على المنصة، وستساعد في توصيل رسالتنا إلى الشعب الأميركي".

وذكر الفريق الانتقالي لترامب يوم الجمعة أنه اختار ستيفن تشيونغ مديرا للاتصالات بالبيت الأبيض.

وأعلن أيضا أن سيرجيو جور سيتولى منصب مدير مكتب شؤون الموظفين بالرئاسة.

وأفاد ترامب في بيان "كان ستيفن تشيونغ وسيرجيو جور مستشارين محل ثقة منذ حملتي الرئاسية الأولى في عام 2016، واستمرا في الدفاع عن مبادئ أميركا أولا".

وشغل تشيونغ منصب مدير الاستجابة الاستراتيجية خلال فترة ولاية ترامب الأولى في منصبه، وكان مديرا للاتصالات خلال حملة ترامب الانتخابية.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الجمعة أن ترامب يدرس تعيين لاري كودلو المذيع في شبكة (فوكس بيزنس) في أحد المناصب الكبيرة التي تدير السياسات الاقتصادية في إدارته المقبلة.

وأشار التقرير إلى أن مستشاري ترامب يشعرون بأن كودلو قد يكون مرشحا منافسا على إدارة المجلس الاقتصادي الوطني، ويحتمل أيضا أن يكون مرشحا لوزارة الخزانة.