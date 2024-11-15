وقال متحدث باسم حكومة مدينة مونتيري في كاليفورنيا في بيان، إن إدارة الشرطة حققت في "اعتداء جنسي مزعوم" تورط فيه هيغسيث.

ووقع الاعتداء المزعوم في الساعات الأولى من صباح 8 أكتوبر 2017، في فندق ريجنسي مونتيري، وتم الإبلاغ عنه بعد 4 أيام، وفقا للبيان.

وكان هيغسيث متحدثا في مؤتمر عقده اتحاد كاليفورنيا للنساء المنتميات للحزب الجمهوري في الفندق، خلال الوقت الذي وقع فيه الاعتداء المزعوم، وفقا لصور الحدث المنشورة على "فيسبوك".

ولم يحدد بيان المدينة اسم هيغسيث كمهاجم، لكنه قال إنه "كان متورطا في التحقيق"، وإنه "جرى التكتم على اسم الضحية وبياناتها".

وذكر البيان أنه لم يكن هناك استعمال سلاح في الحادث، لكن "كانت هناك إصابات" للضحية، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

ووفقا لحكومة المدينة، فإنها لن تنشر تقرير الشرطة الكامل أو تعلق بشكل أكبر على التحقيق بسبب قانون السجلات العامة للولاية الذي يمنع ذلك.

وفي تصريح لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، دافع ستيفن تشيونغ مدير الاتصالات في إدارة ترامب عن هيغسيث، واصفا اختيارات الرئيس المنتخب المبكرة لإدارته بأنها "عالية المستوى ومؤهلة للغاية".

وقال تشيونغ: "نفى هيغسيث بشدة أي اتهامات، ولم يتم توجيه أي اتهامات له. نتطلع إلى تأكيده كوزير للدفاع في الولايات المتحدة حتى يتمكن من البدء في اليوم الأول لجعل أميركا آمنة وعظيمة مرة أخرى".

وناقش أعضاء فريق انتقال ترامب، بما في ذلك رئيسة الأركان القادمة سوزي وايلز، الادعاء مع هيغسيث، الخميس، وقال الأخير إن التحقيق كان مرتبطا بـ"لقاء جنسي بالتراضي"، وفقا لما ذكرته مجلة "فانيتي فير" نقلا عن مصدرين لم يتم تسميتهما.

وقال تيموثي بارلاتوري، المحامي الذي يمثل هيغسيث، للمجلة، إن "هذا الادعاء تم التحقيق فيه بالفعل من قبل إدارة شرطة مونتيري ولم يجدوا أي دليل عليه".

ولم يشر بيان المدينة إلى ما حدث للتحقيق، وقال متحدث باسم محكمة المقاطعة لـ"سي إن إن"، إن هيغسيث لم يُتهم في أي قضية جنائية أو يسمى كمدعى عليه في أي دعوى مدنية مرفوعة في مقاطعة مونتيري، منذ عام 2017.

وشكل إعلان ترامب عن هيغسيث كمرشح لمنصب وزير الدفاع، الثلاثاء، مفاجأة لمسؤولي البنتاغون وحلفاء الرئيس المنتخب، لأن هذا المرشح ليست لديه خبرة عسكرية أو حتى خبرة عامة كبيرة.

ويعمل هيغسيث مقدما مشاركا لبرنامج في قناة "فوكس نيوز"، وقاد سابقا العديد من المنظمات غير الربحية، كما ترشح لفترة وجيزة لتمثيل مينيسوتا في مجلس الشيوخ الأميركي عام 2012.