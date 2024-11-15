ولم تورد أجهزة الطوارئ في منطقة أراغون المزيد من المعلومات عن الحادث، في منشور على منصة "إكس".

لكن وسائل إعلام إسبانية ذكرت أنه كان هناك 82 شخصا داخل الدار عند اندلاع الحريق قرابة الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي، لأسباب لم تعرف بعد.

وصرح رئيس بلدية البلدة فولغا راميريز غاميز لإذاعة "كادينا سير"، أن النيران انطلقت من غرفة أحد المقيمين حيث اشتعل فراشه.

وقال مندوب الحكومة في أراغون فرناندو بيلتران: "لا يمكنني في الوقت الحاضر أن أحدد سبب وفاة هؤلاء الأشخاص العشرة لأن هذا موضع تحقيق، لكن في حادث مثل هذا يكون القسم الأكبر من الوفيات ناتجا بصورة عامة عن استنشاق الدخان".

وتم تدشين دار "خاردينيس دي فيافرانكا" عام 2008 بحسب موقعها الإلكتروني، وتخصصت المؤسسة مؤخرا في استقبال مسنين يعانون مشكلات عقلية.