وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة، ودمرت 51 طائرة أوكرانية دون طيار، منها 36 فوق أراضي منطقة كراسنودار، و3 فوق أراضي جمهورية القرم، وطائرتين اثنتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و10 فوق بحر آزوف".

هجوم روسي "ضخم" على أوديسا

وفي كييف، أعلنت خدمات الطوارئ الأوكرانية في وقت باكر الجمعة عن مقتل شخص وإصابة 10 في هجوم روسي "ضخم" خلال الليل في أوديسا في جنوب أوكرانيا.

وبحسب الحاكم الإقليمي أوليغ كيبر فإن "مبنى سكنيا في وسط أوديسا قد دُمّر، واشتعلت النيران في شقق سكنية، وتضررت أبراج وحوالى 30 سيارة" نتيجة الهجوم.

وتُظهر الصور التي نشرتها خدمات الطوارئ عمال إنقاذ يحاولون إطفاء حريق في مبنى مكون من 3 طبقات.

وكثفت القوات الروسية مؤخرا هجماتها على جنوب أوكرانيا، وتعمل خصوصا على إلحاق الضرر بسفن مدنية في موانئ منطقة أوديسا.