وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي:

تواصل قوات الشمال الروسية القضاء على عناصر الجيش الأوكراني في قرى وبلدات دارينو، وليونيدوفو، ومالايا لوكنيا، ونيكولايفو دارينو، ونوفو إيفانوفكا الحدودية.

وأضاف بيان الدفاع الروسية أن قواتها "صدت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 6 هجمات على بلدات نوفو إيفانوفكا، ونوفايا سوروتشينا، ونيجني كلين، والإسكندريا، وفقا لما ذكره موقع روسيا اليوم الإخباري.

وأشارت الوزارة إلى أن القوات الروسية قصفت تجمعات أوكرانية في مناطق بيلوفوديه، وباسوفكا، وخوتن، وجورافكا، وإيفولجانسكويه، وبيساريفكا، ويوناكوفكا، ويابلونوفكا في مقاطعة سومي شمال شرق أوكرانيا.

وفيما يتعلق بالخسائر، قالت الدفاع الروسية إن خسائر القوات الأوكرانية خلال هذه الفترة بلغت 450 قتيلا، ودبابتين و36 مدرعة منها "برادلي" و"أم 113" أميركية و49 مركبة و9 مدافع غربية، وراجمة صواريخ "كروتال" فرنسية.

وأشارت إلى أن إجمالي خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء هجومه على كورسك في السادس من أغسطس الماضي بلغت 32500 قتيل و202 دبابة، ومئات المدرعات والمدافع وراجمات الصواريخ ومنظومات الدفاع الجوي و62 محطة حرب إلكترونية و17 محطة رادار.