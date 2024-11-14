وغروسي يواصل مساعيَه منذ أشهر لتحقيق تقدم بشأن التعاون في مجال المراقبة وتفسير آثار اليورانيوم في مواقع غير معلنة.

ملف إيران النووي ليس وحده على قائمة الضغوط بل قضايا التصعيد مع إسرائيل جميعها ملفات تخنق الساسة في إيران مع قرب وصول ترامب للبيت الأبيض.. فهل تغيّر القيادة الإيرانية سلوكها وخطابها قبل هذا الموعد؟.

مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أجرى محادثات مع المسؤوليين الإيرانيين في طهران. وقد قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال مباحثاته مع غروسي، إن طهران تواصل التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإنه يمكن حل الخلافات من خلال التعاون والحوار.

وأضاف عراقجي، أن إيران لم تترك طاولة المفاوضات بشأن برنامجها النووي السلمي مشيرا إلى استعداد بلاده للتفاوض على أساس الحوار وليس تحت الضغط والترهيب.

غروسي أكد خلال الزيارة سعي الوكالة للحصول على إجابات وتأكيدات واضحة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

خطاب إيراني وإن تضمن اللّين في طياته لكنه لم يخلُ من التصعيد أيضا، فرئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية أكد رفضه السماح لأي طرف بالضغط على بلاده.

وشدد خلال مؤتمر صحفي مع غروسي إلى أن أي تهديد لأمن إيران سيواجه بقوة وبشكل فوري.

زيارة غروسي لإيران، يقول مراقبون إنها ربما تكون مساعي الفرص الأخيرة لبلورة مسار جديد للتعاون في الملف النووي، ويُتوقع أن تقدم هذه الزيارة مؤشرات على كيفية تعامل إيران مع القضايا النووية في الأشهر المقبلة، خاصة مع توقعات بعودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب لممارسة سياسة الضغط على إيران.

في مقابل ذلك، القوى الأوروبية تتأهب، وتسعى إلى استصدار قرار جديد ضد إيران من جانب مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل، للضغط على طهران بسبب انخفاض تعاونها فيما يتعلق بأنشطتها النووية.

ووفق المصادر الدبلوماسية، تناقش فرنسا وبريطانيا وألمانيا مسودة القرار مع إدارة بايدن. ومن شأن هذا القرار أن يكلف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإصدار ما يسمى تقريرا شاملا عن الأنشطة النووية الإيرانية.

وإذا كان الملف النووي الإيراني من قضايا الصدارة التي يجب تسويتها قبل وصول ترامب للبيت الأبيض، فإن هناك قضايا أخرى لا تقل أهمية تتمثل بملف التصعيد مع إسرائيل الذي يبدو أن إيران تُلقي له بالاً وتحاول تهدئة خطابها.

إذ أكدت مصادر إيرانية لسكاي نيوز عربية عن تأجيل إيران لتنفيذ ردها على إسرائيل وذلك بعد فوز ترامب، موضحة أن طهران أبدت استعدادها لفتح مفاوضات مع إدارة ترامب.

موقف إيراني آخر مغايرٌ ويقف على النقيض، فقائد الحرس الثوري الإيراني قال إن إسرائيل تخطئ إذا ظنت أن حزب الله سيخرج من الساحة باغتيال قادته، وأضاف مهددا الإسرائيليين بأنه ستتم مقاتلتهم حتى النهاية ومتوعدا بالانتقام.

كذلك أكد نائب قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي أن طهران ستوجه ردا قاسيا لإسرائيل، وأنها ستستمر في دعم حزب الله بجدية أكبر وسرعة أشد من ذي قبل.

في هذا الإطار، يشير الدبلوماسي الإيراني السابق، الدكتور محمد مهدي شريعتمدار، أثناء حديثه لسكاي نيوز عربية، إلى أن الخطوة التي اتخذتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعد خطوة إيجابية من خلال استئناف المفاوضات، ويضيف قائلا:

تعود أسباب انقطاع المفاوضات إلى التغيرات الحاصلة في إيران.

تعتبر زيارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران خطوة إيجابية تدعو إلى الحوار والتفاوض بين الجانبين.

تقوم إيران بالتفاوض بناءً على مصالحها الوطنية، وليس نتيجة أي ضغوط.

رفض إيران تقديم تنازلات بشأن الاتفاق النووي الذي وُقع في عهد ترامب، ولا مكان لأي مفاوضات تحت الضغط، مع المطالبة بعدم خلط الملفات الحالية.

لا يوجد أي نوع من التشدد من الجانب الإيراني، إذ أن إيران تلتزم بالاتفاق، على عكس الولايات المتحدة التي لم تلتزم به.

قامت إيران باتخاذ هذه الإجراءات استنادًا إلى المادة 26 والمادة 27 من الاتفاق النووي.

لا يحق للولايات المتحدة تفعيل آلية الزناد وفقًا لما تنص عليه الاتفاقية.

الموقف الرسمي الإيراني يؤكد على عدم رغبة إيران تصنيع السلاح النووي، خلافا للمطالب الشعبية الداعية إلى تعديل العقيدة العسكرية النووية الإيرانية، خصوصاً في ظل الأحداث الجارية في المنطقة.

إمكانية اتخاذ إجراء عسكري ضد إيران كانت موضوع نقاش في الولايات المتحدة منذ فترة رئاسة جورج بوش الأب، لكن لم يتم تفعيل هذا الخيار حتى الآن.

ويرى الباحث في مركز الإمارات للسياسات، الدكتور محمد الزغول، أن الأنشطة التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية تأتي ضمن ما يُعرف بتحركات المرحلة النهائية.