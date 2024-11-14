واليوم الخميس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن سيطرة الجيش على بلدة جديدة قرب كوراخوفي في دونيتسك، معلنة تقدم قواتها في أعماق الدفاعات الأوكرانية.

وقالت الوزارة إن "الجيش الروسي حرر بلدة فوزنيسينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأوضحت الدفاع الروسية في بيانها أن "وحدات من قوات مجموعة المركز واصلت التقدم في أعماق دفاعات العدو وحررت بلدة فوزنيسينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، واستهدفت القوات الروسية ألوية المشاة التابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 485 من العسكريين، و5 مركبات قتالية مدرعة وعددا من المدافع".

وأمس الأربعاء، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها تمكنت من السيطرة على بلدة جديدة في مقاطعة دونيتسك، مشيرة إلى أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" سيطرت على بلدة ريفنوبيل في منطقة دونيتسك.

وفي وقت سابق أيضا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على بلدة كروغلياكيفكا في منطقة خاركيف شمال شرق أوكرانيا حيث تكثّف ضغوطها على القوات الأوكرانية، على بلدة سيليدوف في دونيتسك.