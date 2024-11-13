وتغلب ثون المنتمي إلى خط جمهوري تقليدي نسبيا خصوصا على ريك سكوت المدعوم من ترامب والدائرة المقربة منه وإيلون ماسك، إثر تصويت بالاقتراع السري، وفق ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

وجون ثون هو نائب جمهوري عن ولاية ساوث داكوتا وبات بذلك شريكا رئيسيا في السلطة مع الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

يشار إلى أن الجمهوريين يسيطرون على الكونغرس بشقيه سواء مجلس الشيوخ أو النواب ما يجعل الحزب قادر على تقديم دعم مطلق للقرارات التي يصدرها الرئيس المنتخب دونالد ترامب.