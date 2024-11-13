تفصيلا، قال وزارة الدفاع الروسية قولها إن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" سيطرت على بلدة ريفنوبيل في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.

وأشارت الوزارة إلى خسائر القوات الأوكرانية البشرية في هذا القطاع بلغت 150 جنديا، بينما بلغت الخسائر البشرية للقوات الأوكرانية في مناطق عدة في مقاطعة خاركيف حوالي 500 عسكريا.

وأضافت وحدات من مجموعة "الجنوب" حسنت مراكزها على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في دونيتسك، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 720 عسكريًا.

جاء في بيات وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية واصلت تقدمها في أعماق دفاعات القوات الأوكرانية، واستهدفت ألوية المشاة التابعة لها في مناطق عدة في دونيتسك و"خسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 480 من العسكريين".