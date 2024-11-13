وقال الجيش الأوكراني إن روسيا استخدمت صواريخ كروز أطلقتها من قاذفات استراتيجية بالإضافة إلى صواريخ باليستية، وذلك في أول هجوم صاروخي كبير خلال أكثر من شهرين.

وذكرت إدارة مدينة كييف عبر تطبيق تلغرام "انفجارات في المدينة. قوات الدفاع الجوي تقوم بعمليات. ابقوا في الملاجئ".

ولم تبلغ السلطات عن وقوع إصابات أو أضرار.

القوات الروسية تقترب من كوبيانسك

من ناحية ثانية، صرح الخبير العسكري والمقدم المتقاعد، أندريه ماروتشكو، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية تتقدم وحصلت على موطئ قدم على بعد 4 كيلومترات من أطراف مدينة كوبيانسك في مقاطعة خاركيف.

وقال ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "في غضون أيام قليلة، تمكنت وحداتنا من التقدم والحصول على موطئ قدم شمال شرق كوبيانسك، وتبلغ المسافة بين المواقع الأمامية وأطراف المدينة ما يزيد قليلاً على 4 كيلومترات".

ووفقًا لبياناته، فإن وحدة القوات الأوكرانية تسحب قواتها ووسائلها من بعض المناطق، كما أنها تتخذ بإجراءات دفاعية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أفادت وزارة الدفاع الروسية أن المجموعة الروسية "الغرب" سيطرت على بلدة كوليسنيكوفكا في مقاطعة خاركيف، ونتيجة لأعمالها فقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 530 جنديًا.