وأعلن الحوثيون في وقت سابق اليوم أنهم نفذوا عمليتين عسكريتين في البحر الأحمر وبحر العرب استهدفتا سفنا تابعة للبحرية الأميركية. وقال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين إن العمليتين استمرتا 8 ساعات.

وقال الجنرال بسلاح الجو باتريك رايدر المتحدث باسم البنتاغون إن سفينتين حربيتين أميركيتين تعرضتا الاثنين لهجوم من 8 طائرات مسيرة وخمسة صواريخ باليستية مضادة للسفن وثلاثة صواريخ كروز مضادة للسفن على الأقل.

وأضاف رايدر أنه ليس على علم بأي هجمات على حاملة الطائرات أبراهام لنكولن.

وذكر سريع أن العملية الأولى استهدفت حاملة طائرات أمريكية في بحر العرب بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة في حين استهدفت العملية الثانية مدمرتين أميركيتين في البحر الأحمر بالصواريخ والطائرات المسيرة.

ويشن الحوثيون المتحالفون مع إيران هجمات على ممرات الشحن العالمية قرب اليمن منذ السابع من أكتوبر 2023 فيما يقولون إنها هجمات على سفن يعدونها ذات صلة بإسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين خلال حرب إسرائيل في قطاع غزة. ويسيطر الحوثيون على شمال اليمن.

ودفعت الهجمات الولايات المتحدة وبريطانيا إلى تنفيذ ضربات انتقامية. وقال الحوثيون سابقا إنهم استهدفوا مدمرات وطائرات مسيرة أميركية.