وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل، الثلاثاء، إن التقدم الذي تحقق حتى الآن يجب استكماله ومواصلته، لكننا "في هذا الوقت لم نقم بإجراء تقييم يفيد بأن الإسرائيليين انتهكوا القانون الأميركي".

وأضاف أن القانون يطلب ممن يتلقون الأسلحة الأميركية الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وعدم عرقلة تقديم هذه المساعدات.

ومن جهتها، أبلغت المبعوثة الأميركية لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن بأن إسرائيل "اتخذت خطوات مهمة لمواجهة الأزمة الإنسانية في غزة".

وقالت المبعوثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة: "يجب ألا تتبع إسرائيل سياسة التهجير القسري ولا التجويع في غزة".