ويقع النفق بالقرب من وسط المدينة وسيربط محطة في مترو طهران بمستشفى الخميني بما يسمح بالوصول المباشر من تحت الأرض إلى المنشأة الطبية.

وقال رئيس قسم النقل في مجلس مدينة طهران لوكالة تسنيم: "لأول مرة في البلاد يقام نفق لأغراض دفاعية في طهران".

ونفذت إسرائيل الشهر الماضي أولى الضربات التي اعترفت بها رسميا في إيران مستهدفة مصانع صواريخ ومواقع أخرى بالقرب من طهران وفي غرب البلاد، ردا على هجوم شنته إيران في الأول من أكتوبر على إسرائيل.