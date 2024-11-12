وذكر ترامب في بيان "يشرفني أن أرشح إليس ستيفانيك للعمل في حكومتي سفيرة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة. إليس مقاتلة قوية للغاية وذكية من أجل أميركا أولا".

وستيفانيك (40 عاما) نائبة عن نيويورك ورئيسة الكتلة الجمهورية في مجلس النواب، وهي حليفة قوية لترامب وتلقت تعليمها في جامعة هارفارد.

وقالت ستيفانيك في منشور على منصة إكس إنها قبلت الترشيح، مضيفة: "العمل الذي ينتظرنا هائل إذ نشهد ارتفاعا كبيرا في معاداة السامية إلى جانب أربع سنوات من القيادة الأميركية الضعيفة بشكل كارثي والتي أضعفت للغاية أمننا القومي وقوضت مكانتنا في نظر كل من الحلفاء والأعداء".

ويحتاج ترشيح ستيفانيك إلى موافقة مجلس الشيوخ الذي من المتوقع أن يوافق على الأمر بعد أن استعاد الجمهوريون السيطرة على المجلس في انتخابات الأسبوع الماضي.

وهنأ السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون ستيفانيك على ترشيحها، قائلا في منشور على إكس "في الوقت الذي تملأ فيه الكراهية والأكاذيب أروقة الأمم المتحدة، هناك حاجة إلى وضوحك الأخلاقي الثابت أكثر من أي وقت مضى. أتمنى لك النجاح في الوقوف بثبات من أجل الحقيقة والعدالة".

ويعقد ترامب اجتماعات مع المرشحين المحتملين للمناصب في إدارته قبل تنصيبه رئيسا في 20 يناير القادم.