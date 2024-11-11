ونشر نائب الرئيس المنتخب جيه دي فانس رسالة تهنئة، الإثنين، لميلر على موقع "إكس"، وقال: "هذا اختيار رائع آخر من الرئيس".

وكانت شبكة "سي إن إن" هي أول من أعلن عن هذا التعيين.

وكان ميلر أحد كبار المستشارين في فترة ولاية ترامب الأولى وكان شخصية محورية في العديد من قراراته السياسية.

وساعد ميلر في صياغة العديد من خطابات ترامب وخططه المتشددة فيما يتعلق بالهجرة.

ومنذ أن ترك ترامب منصبه، شغل ميلر منصب رئيس منظمة "أميركا فيرست ليغال"، وهي منظمة تضم مستشاري ترامب السابقين وتم تأسيسها كنسخة محافظة من "اتحاد الحريات المدنية الأميركي"، لتتحدى إدارة الرئيس جو بايدن وشركات الإعلام والجامعات وغيرها بشأن قضايا مثل حرية التعبير والدين والأمن القومي.

واختار ترامب رئيسة حملته الانتخابية سوزي وايلز لشغل منصب كبيرة موظفي البيت الأبيض.