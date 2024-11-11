وسرت شائعات منذ فترة طويلة بأن الصين تعتزم بناء حاملة طائرات تعمل بالطاقة النووية، لكن البحث الذي أجراه "معهد ميدلبري للدراسات الدولية في كاليفورنيا" هو الأول الذي يؤكد أن بكين تعمل على تصميم نظام دفع نووي لسفينة حربية سطحية بحجم حاملة طائرات.

وقال الباحثون، في تقرير مفصل يتألف من 19 صفحة حول النتائج التي توصلوا إليها، والذي تم مشاركته حصريا مع وكالة أسوشيتد برس، "ما لم تكن الصين تعمل على تطوير طرادات تعمل بالطاقة النووية، والتي كانت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي فقط هما من يسعيان إلى الحصول عليها خلال الحرب الباردة، فإن مشروع تطوير الطاقة النووية يشير بكل تأكيد إلى جهود لتطوير حاملة طائرات تعمل بالطاقة النووية".

ولدى الصين حاليا ثلاث حاملات طائرات، بما في ذلك الطراز الجديد "003 فوجيان"، وهي أول حاملة طائرات صممتها وبنتها الصين.

وقالت بكين إن العمل جار بالفعل على بناء حاملة رابعة، لكنها لم تعلن ما إذا كانت ستعمل بالطاقة النووية أو التقليدية.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية، في أحدث تقرير لها إلى الكونغرس حول الجيش الصيني، إن التحديث يتماشى مع "زيادة تركيز الصين على المجال البحري وزيادة الطلبات على بحريتها للعمل على مسافات أكبر من البر الرئيسي للصين".

ولم ترد وزارة الدفاع الصينية ولا وزارة الخارجية على طلبات التعليق.