وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن بوتين ليس لديه خطط محددة للتحدث إلى ترامب في الوقت الراهن.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، الأحد، أن ترامب، تحدث هاتفيا إلى بوتين، يوم الخميس، وناقش الحرب في أوكرانيا.

وقالت الصحيفة نقلا عن أشخاص مطلعين على المحادثة، إن ترامب حثّ بوتين على عدم تصعيد الحرب في أوكرانيا.

ونقلت الصحيفة عن أشخاص عدة على اطلاع على المكالمة لم يكشفوا هوياتهم، أن ترامب ذكّر بوتين بالوجود العسكري الأميركي الكبير في أوروبا.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب أعرب أيضا عن اهتمامه بإجراء مزيد من المحادثات للبحث في إيجاد "حل للحرب في أوكرانيا قريبا".

ويشدد ترامب على أن بإمكانه إنهاء الحرب الأوكرانية في "يوم واحد"، وحتى قبل توليه منصبه، مفترضا أن ذلك قد يتم عبر اتفاق يتطلب من كييف التنازل عن بعض أراضيها لموسكو.